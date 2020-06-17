Диошдьор
    -
    20:00
    17.06.20
    ДВТК
    Пушкаш ФК
      Чемпионат Венгрии • Тур 30
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      Диошдьор - Пушкаш ФК
      Чемпионат Венгрии - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Диошдьор – Пушкаш ФК на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Tamás Feczkó или Жолт Горняк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Диошдьор и Пушкаш ФК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Диошдьор и Пушкаш ФК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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