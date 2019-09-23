На церемонии The Best FIFA Football Awards 2019 объявили автора лучшего гола года.

Им стала банка 18-летнего форварда «Дебрецена» Даниэля Жори. В феврале 2019 года в матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша» он подстроился под подачу из глубины и пробил ножницами через себя. Жори забил на 93-й минуте и принес победу «Дебрецену» – 2:1.

Даниэль опередил в голосовании за лучший гол Лионеля Месси и Хуана Кинтеро. Месси положил мяч в чемпионате Испании против «Бетиса», Кинтеро забил со штрафного за «Ривер Плейт» в игре с «Расингом».

В сентябре 2019 года Жори перешел из «Дебрецена» в «Фехервар».

За лучший гол прошедших 12 месяцев голосовали пользователи официального сайта ФИФА. Они выбирали самый крутой забитый мяч из десяти финалистов, а из финальной тройки уже называли главный гол 10 экспертов организации.

Гол Месси «Бетису», выстрелы Кинтеро и Жори – финалисты премии Пушкаша

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