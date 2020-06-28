В Венгрии фанаты напали на игроков прямо на поле после вылета из элиты

Болельщиков «Дебрецена» спугнул только местный ОМОН.

Семикратный чемпион и самая успешная команда Венгрии последних 15 лет «Дебрецен» вылетел из высшего дивизиона страны.

Это произошло после матча заключительного тура национального первенства против «Пакши». Ничья 1:1 оставила «Дебрецен» на предпоследнем месте в таблице и отправила клуб в первую лигу.

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После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле. Они начали снимать футболки с уставших игроков и делали это с применением силы, если спортсмены не слушали болельщиков.

«Эй-эй-эй, не причиняйте боль футболистам. Пожалуйста, не причиняйте им боль», – объявил диктор по стадиону.

Сил полиции не хватало, чтобы усмирить толпу, поэтому спустя 80 секунд на газоне появился местный ОМОН. Ультрас «Дебрецена» увидели приближение силовиков и моментально убежали обратно на трибуну хозяев. Омоновцы встали около фанатского сектора и не предпринимали никаких действий.

Несколько игроков клуба в слезах пришли к трибуне и поаплодировали им. Об этом сообщил венгерский сайт Index.hu.

«Дебрецен» закончил чемпионат-2018/19 на третьем месте и встречался во втором квалификационном раунде Лиги Европы с итальянским «Торино».

В сезоне-2009/10 венгерский клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, где играл с «Ливерпулем», «Фиорентиной» и «Лионом».

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