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Ференцварош - Пакши СЕ

Чемпионат Венгрии - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Ференцварош – Пакши СЕ на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ребров или Gabor Osztermaer? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ференцварош и Пакши СЕ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ференцварош и Пакши СЕ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

