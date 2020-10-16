Кишварда
    -
    21:00
    16.10.20
    Várkert Sportpálya
    Ференцварош
      Чемпионат Венгрии • Тур 7
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      Кишварда - Ференцварош
      Чемпионат Венгрии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Кишварда – Ференцварош на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Attila Supka или Сергей Ребров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кишварда и Ференцварош и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кишварда и Ференцварош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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