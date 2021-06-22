Футболист венгерской «Андрашиды» Виктор Марселл скончался во время тренировки. О трагедии сообщил на официальном сайте президент клуба Золтан Соос.
«Страшная и непостижимая трагедия потрясла наш клуб. 21 июня в спортивном центре «Андрашиды» 18-летний Виктор Марселл рухнул на газон и потерял сознание. Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор.
После того, как приехала скорая, они долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, не смогли его спасти. В лице Виктора Марселла Хегедюса мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам «Андрашиды». Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор!» – гласит сообщение на сайте с подписью президента.
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- «Андрашида» выступает в третьем дивизионе Венгрии.
- Виктору Марселлу было 18 лет.
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