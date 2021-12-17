Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ференцварош».

По информации венгерского издания Index со ссылкой на источники из России, клуб уже достиг договоренности с Черчесовым. Несколько дней назад «Ференцварош» отправил в отставку тренера Петера Штёгера.

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Команда проиграла «Дебрецену» и идет на втором месте в чемпионате после 15 игр. «Ференцварош» – действующий чемпион страны и наиболее титулованная команда Венгрии с 32 золотыми медалями национального первенства.

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Черчесова уже связывали с Венгрией, но не с клубом, а с национальной командой

Интерес к Черчесову также проявляли в Бельгии. Конечно, это не сборная, а клуб. Но вполне солидный – в нынешнем сезоне он рубился в еврокубках и борется за чемпионство страны.

Источник: Index.hu.

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