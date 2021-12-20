Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял пост коуча в «Ференцвароше».

Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Венгрии. Неизвестно, на какой срок подписан контракт.

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Чемпионат России Черчесов возглавит «Ференцварош». Это подтвердили в клубе ДЕНЬ НАЗАД

Интерес к Черчесову также проявляли в Бельгии. Конечно, это не сборная, а клуб. Но вполне солидный – в нынешнем сезоне он рубился в еврокубках и борется за чемпионство страны.

Чемпионат Венгрии Черчесов возглавит лучший клуб Венгрии (Index.hu) 17/12/2021 В 17:51