Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша». И в венгерском, и в российском футболе только об этом и говорят, но совсем разные вещи.

Фанаты клуба пока не до конца понимают, насколько хорош новый коуч, но все же верят, что команду ждет успех. Но венгров смущают болельщики из России, которые критикуют Черчесова в комментариях. Зато все хорошо у руководства и самого тренера: уже сказаны красивые слова и поставлены амбициозные задачи.

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«Это будет чертовски интересное приключение, тяжелый поворот после Штегера. Интересно, как игроки переключатся», – задумался nb1petrek.

«Черчесов не будет котом в мешке для «Ференцвароша» – раньше он работал в клубе с аналогичным статусом: в 2015-2016 годах он возглавлял «Легию». Бюджет поляков составлял 31 млн евро, если мы ожидаем, что футбольная инфляция составит 5% в год, это как раз бюджет «Ференцвароша» – 40 млн евро», – проанализировал janekk_.

«По поводу новостей о Черчесове: это логичный шаг. Вернемся к жесткой советской линии, которая принесла успех. Прошу поставить две бутылки с газировкой перед мастером, «Ференцварош»!» – заявил csszaniszlo.

«Наконец-то жесткий и хороший тренер», – написал hst_milu.

«Нет венгерского тренера?» – поинтересовался feherlaszloferenc.

«Добро пожаловать! «Газпром» может стать новым спонсором!» – предложил fodorszabolcs5555.

«Я вижу, русские не очень хорошего мнения о нем», – подметил heteslotto.

Чемпионат Венгрии Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Станислав Черчесов, Россия – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Болельщики из России заполнили комментарии в инстаграме «Ференцвароша». Фанаты, которые не успели забыть провал на Евро, выражали соболезнования венграм.

«Не позавидуешь», – констатировал nikolay_055.

«Они еще не знают, во что ввязались)», – хихикнул trackbowling237.

«А этот надутый индюк в инстаграме есть? Он видит, как российские болельщики радуются, что он ушел?» – поинтересовался alkmaar1988.

«Венгры, поверьте, радоваться нечему, весь ужас только начинается», – уверен kremen_15.

Один из российских юзеров оказался большим фанатом «Ференцвароша» – он написал в комментах длинное и полное горечи письмо.

«Нееееееееет! Только не он, пожалуйста, скажите, что это сон, его еле из сборной России выгнали. Он не тренер – обычный физрук. Еще и Дзюбу притащит!!! Вы сделали большую ошибку. Прощай, «Ференцварош», прощай, дорогой мой клуб. Я на протяжении пяти лет слежу за вашими успехами в еврокубках, но теперь это закончилось. Мое лицо в слезах от одной мысли, что у вас будет теперь по-другому, то есть по-плохому... Прощай, мой любимый клуб», – выдал пользователь czar.013.

В клубе настроены намного оптимистичнее. Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал объяснил непонимающим фанатам, чем Черчесов привлек руководство.

«Это очень опытный профессионал, который работал как на клубном, так и на международном уровне. Он знает, как управлять в раздевалке. Уверен, под его руководством команда будет очень дисциплинированной и сознательной. Он видит большой потенциал в команде и извлечет из этого максимум», – сказал Хайнал.

Управляющий директор клуба Пал Орош звучал еще радостнее. Орош озвучил цели – похоже, российскому коучу придется повторить все, что он сделал в Польше, и добавить к этому кое-что еще.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду. Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно в Лиге чемпионов. Мы знаем, с чего начинали 11 лет назад. Знаем, где находимся сейчас. И понимаем потенциал этого состава. Черчесов обладает профессиональными качествами, с его помощью мы можем добиться своих целей. Его заинтересовал этот вызов. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотим занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», – заявил Орош.

Станислав Черчесов получает награду Фото: Getty Images

Сам новый главный тренер «Ференцвароша» рассказал, что знает о новой команде и чего хочет с ней добиться.

«Как только я узнал об интересе «Ференцвароша», я начал искать информацию о клубе. Я не так хорошо знал команду, но помнил, как она играла в финале Кубка обладателей кубков УЕФА в 1975 году. Я смог быстро сориентироваться в проекте, который мне представили. Я строгий и целеустремленный тренер. Для меня талант не стоит ничего без работы. Второе я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведет на стадион еще больше болельщиков», – сказал Черчесов.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера Чаба Мате подтвердил , что новым коучем станет именно Черчесов. Его уже связывали с Венгрией, но не с клубом, а с национальной командой

Интерес к Черчесову также проявляли в Бельгии. Конечно, это не сборная, а клуб. Но вполне солидный – в нынешнем сезоне он рубился в еврокубках и борется за чемпионство страны.

Источник: официальный сайт «Ференцвароша».

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