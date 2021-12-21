Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что вслед за «Ференцварошем» бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии.
– Нам всю осень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.
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– А он возглавит сборную Венгрии.
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– Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...
– Не было такого никогда.
– Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге «Ференцварош». Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?
– Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.
– Писали, что «Антверпен».
– Ну «Антверпен»... «Ференцварош» для него хороший вызов. Богатая команда, Орбан (премьер-министр Венгрии – Eurospot.ru) за нее болеет. Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.
Считаю, для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно. Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например, – заявил Гурцкая.
Венгры уже собрали мнения российских болельщиков по поводу Черчесова. «Русские о нем не лучшего мнения», – пишут они.
Интерес к Черчесову действительно проявляли в Бельгии. Конечно, это не сборная, а клуб.
Источник – ютьюб-канал «Коммент.Шоу».
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