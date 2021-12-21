Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что вслед за «Ференцварошем» бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии.

– Нам всю осень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.

Ad

– А он возглавит сборную Венгрии.

Чемпионат Венгрии «Русские о нем не лучшего мнения». Венгры о назначении Черчесова 10 ЧАСОВ НАЗАД

– Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...

– Не было такого никогда.

– Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге «Ференцварош». Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?

– Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.

– Писали, что «Антверпен».

– Ну «Антверпен»... «Ференцварош» для него хороший вызов. Богатая команда, Орбан (премьер-министр Венгрии – Eurospot.ru) за нее болеет. Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.

Считаю, для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно. Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например, – заявил Гурцкая.

Чемпионат Венгрии Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша» 17 ЧАСОВ НАЗАД