Осенью Станислава Черчесова связывали с клубами и сборными по всему миру. Еженедельная порция слухов отправляла Супер Стаса в Польшу, Венгрию, Турцию, «Антверпен», «Спартак», ЦСКА, «Балтику», «Легию», «Рубин» и «Бешикташ». Но 20 декабря в твиттере о назначении Станислава Саламовича сухо объявил «Ференцварош». Ни зарплаты, ни срока контракта клуб не уточнил.

«14 ноября мне позвонил известный венгерский агент Шандор Варга, к которому обратился президент клуба и попросил его узнать, как я отнесусь к такому варианту. Ответил, что «Ференцварош» интересен», – рассказал Станислав Саламович в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Интересно, что до Черчесова клуб возглавлял легенда «Динамо» Киев и сборной Украины Сергей Ребров – другой клиент Шандора Варги.

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Шандор – один из самых цепких агентов в Европе. Его агентство CAA Base ltd представляет интересы Хынмин Сона, Рафаэля Варана, Уилфрида Заха, Деле Алли, Кайла Уокера, Кирана Триппьера, Джеймса Мэддисона, Фрэнка Лэмпарда, Карло Анчелотти, Арсена Венгера, Фредди Юнберга. Из русских клиентов – Федор Чалов, Дмитрий Хохлов и Леонид Слуцкий, которому Варга помог устроиться в «Халл».

Станислав Черчесов, Шандор Варга и Андрей Шевченко Фото: Twitter

У венгра есть прозвище Агент 001 – он одним из первых прошел лицензирование в 90-х и получил официальный статус. Варга был главным трансферным посредником в Украине в те годы и провернул, в том числе, переход Сергея Реброва в «Тоттенхэм».

После назначения украинца в «Ференцварош» Ребров потянул за собой соотечественников. За короткий срок в Венгрию переехали Игорь Харатин, Иван Петряк, Александр Зубков и Данил Игнатенко. Харатин позже ушел в «Легию», Петряка переманил ближайший конкурент «Ференца» – «Фехервар», а Игнатенко не заиграл и вернулся на родину. Зубко до сих пор играет в Будапеште и стал одним из лидеров клуба.

Зимой 2021-го Сергей Ребров разругался с руководством и летом покинул команду. Существует несколько возможных версий. По словам самого тренера, клуб покупал футболистов и не советовался с ним, хотя Ребров завоевал три чемпионства и заслужил право влиять на трансферы. По другим данным, клуб перекрыл усиление команды, приревновав к успехам тренера – болельщики любили Реброва, но не связывали успехи команды с работой топ-менеджмента.

Сергей Ребров на посту тренера «Ференцвароша» Фото: Getty Images

Вину за конфликт взял на себя Шандор Варга. «Считаю, что виноват в случившемся. Это моя работа – помогать в подобных ситуациях, когда люди, с которыми я работаю, достигают фантастических успехов, и возникают тупиковые ситуации, когда нужно вовремя решить, что делать дальше, и обсудить это со всеми сторонами. Поэтому я хотел бы поставить себе большой минус за то, что не сделал всего того, что мог бы сделать. Тогда было бы проще справиться со всем, не допустить конфликта», – приводит слова агента Football24.ua.

Наплыв украинских футболистов в «Ференцварош» произошел во многом благодаря участию Варги. Все игроки, которые переходили в будапештский клуб – клиенты агента Вадима Шаблия, который хорошо знаком с Варгой. В случае с Черчесовым таким связным агентом между чемпионатами может выступить старый приятель Станислава Саламовича.

Весной 2019-го Василий Уткин в ютьюб-шоу «Футбольный клуб» рассказал, что Черчесов влияет на карьеры футболистов через своего юриста и агента Алана Агузарова. Уткин заявил, что начало работы с Агузаровым совпало с моментом, когда юный футболист «Динамо» Александр Ташаев резко стал игроком основного состава. Затем Александр захотел в «Спартак» и накануне чемпионата мира регулярно получал вызовы в сборную от Черчесова, что повысило статус и трансферную стоимость полузащитника. Но после скандального переезда на «Открытие Арену» приглашения прекратились. Похожих странных сделок при участии Алана Агузарова было еще несколько: например, с Иваном Игнатьевым, которого увели из «Краснодара», и Константином Раушем, который перешел из «Кёльна» в «Динамо» с агентской выплатой в 1,2 млн евро при сумме трансфера в два мульта.

Алан Агузаров Фото: Twitter

Сам Супер Стас заявил «Спорт-Экспрессу», что пока не планирует приглашать русских: «Покупать кого бы то ни было – это неправильно. Мы данную тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные игроки. В целом состав меня устраивает. Нужно для начала понять, у кого какой контракт, когда истекает, какие у людей планы. Почти весь понедельник мы общались со спортивным директором, и у нас нет задачи привезти игрока из какой-либо страны. Необходимо просто все делать правильно».

А пока Черчесову достался самый дорогой состав в чемпионате Венгрии: Transfermarkt оценивает «Ференцварош» в 40 миллионов евро – это на уровне середняка чемпионата России и «Рубина» (38 млн евро). Второй по стоимости состав – у «МОЛ Фехервар» (20 млн евро).

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