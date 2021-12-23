После увольнения из сборной России Станислава Черчесова отправляли во все клубы и страны мира: в Польшу, Венгрию, Турцию, Бельгию, Россию и даже Иран. 20 декабря Супер Стас все же определился и возглавил «Ференцварош»: тот самый, которым успешно управлял украинец Сергей Ребров.

Сейчас о перспективах четвертьфиналиста ЧМ можно только гадать. Eurosport решил предсказать карьеру Черчесова с помощью искусственного интеллекта Football Manager: мы назначили Саламыча главным тренером «Ференцвароша» и просимулировали пять сезон. Все ради того, чтобы узнать, что ждет усатого коуча: слава в Лиге чемпионов или позор в венгерской лиге?

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Чемпионат Венгрии Черчесова в Венгрию привез агент Венгера. Как это произошло? 21 ЧАС НАЗАД

1 сезон

Тактика

Если в сборной России Черчесов предпочитал схему с тремя центральными защитниками, то в Венгрии сделал ставку на 4-2-3-1 с двумя опорниками. Стас предпочитал сбалансированный стиль: команда не рвалась в атаку, но и не сидела в обороне. Все ровно и стабильно, как любит Черчесов. Именно эту расстановку и тактику Саламыч использовал на протяжении всех пяти сезонов эксперимента.

Трансферы

Команда досталась русскому тренеру примерно в том же состоянии, что и в реальной жизни: например у Черчесова играл легенда «Челси» Марко Марин. К уже осуществленным трансферам Стас добавил покупки двух ноунеймов: 37-летнего бразильца Сисеро и грузина Буду Зивзивадзе.

Таблица

Сергей Ребров прервал серию неудач «Ференцвароша» и с первого же сезона установил гегемонию в Венгрии. При украинце клуб трижды выиграл титул, и от Черчесова ждали повторения успеха. С главной задачей Саламыч справился без проблем: команда потерпела всего три поражения, побеждала чаще остальных и заранее оформила четвертое чемпионство подряд (первое при Станиславе).

Но не все оказалось так радужно: 66 очков из 99 возможных – явно не след доминатора. Черчесов бодро начал и до зимней паузы одержал 10 побед в 15 матчах. Результаты ухудшились в марте: тогда «Ференцварош» выдал отрезок из семи матчей, в котором одержал лишь одну победу. За 18 игр второй части сезона Стас победил только 8 раз.

Появилось ощущение, что это не «Ференцварош» так силен, а в чемпионате Венгрии нет никакой конкуренции. Печальные мысли подтвердились в Кубке Венгрии – Черчесов вылетел уже в четвертьфинале.

Результаты в Европе

Ребров прославился не только тремя победами в чемпионате, но и сенсацией в ЛЧ. В сезоне-2020/21 «Ференцварош» проскочил в групповой этап впервые с 1995 года: сыграл с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». Конечно, руководство мечтало о повторении прибыльного пути, но Черчесов споткнулся при последнем шаге.

«Ференцварош» начал с самых низов: успешно прошел шотландский «Хиберниан», белорусский «Шахтер» и чешскую «Славию». После гостевой победы над «Янг Бойз» казалось, что группа ЛЧ уже в кармане, но обидная домашняя осечка отправила Саламыча в Лигу Европы.

Там венгры попали в смертельную группу. Ничья в дебютном матче с «Наполи» подарила надежду на чудо, но пять поражений от неаполитанцев, «Реал Сосьедад» и «Браги» зафиксировали Черчесова на последнем месте.

2 сезон

Трансферы

На трансферном рынке Черчесов предпочел отмолчаться – 2,5 млн евро выглядят скромно даже для венгерской лиги. При этом Станислав отказался от молодых игроков: все неизвестные новички пришли в клуб в возрасте примерно 26-28 лет. Видимо, Саламыч вычеркнул из словаря слово «перспектива».

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Но разговоры о трансферах быстро затихли, потому что Черчесов вынес чемпионат Венгрии-2022/23, не растрепав усы. Все было понятно уже после первой части турнира: до зимней паузы «Ференцварош» выбил 11 побед в 13 играх. Во второй части соперникам было только больнее: в 20 играх они увезли от Саламыча жалкие четыре ничьи.

30 очков отрыва от второго места – это уже качество. Несмотря на вылет из четвертьфинала Кубка Венгрии, боссы продлили контракт русского коуча, который истекал в конце сезона – Стас остался еще на три года.

Результаты в Европе

Вторая попытка ворваться в группу Лиги чемпионов вновь оказалась неудачной. Черчесов устранил «Ригу» и «Астану», а в третьем раунде квалификации смачно отомстил «Янг Бойз» за прошлогодний вылет. Но «Олимпиакос» оказался венграм не по зубам – вновь мимо группы ЛЧ.

А вот группа в Лиге Европы на этот раз оказалась попроще: вновь «Брага», а еще датский «Копенгаген» и чешская «Спарта». В первом круге «Ференцварош» даже зацепил четыре очка и претендовал на выход, но во второй части проиграл всем – последнее место.

3 сезон

Трансферы

Трансферная политика Реброва была понятной: он приглашал хорошо знакомых украинцев. Черчесов же предпочитает венгров, румын и хорватов, которые балансируют между 28-30 годами.

Таблица

Поддержать высочайший уровень прошлого сезона не получилось. В кампанию-2023/24 Черчесов вступил традиционно неплохо: 12 побед в 15 матчах. Но после зимней паузы команду заштормило: в 18 играх «Ференцварош» потерпел 5 поражений и сгонял две ничьи.

Возможно, никто бы даже не заметил этого провала, если не «Академия Пушкаша», которая цеплялась в гонке до последнего тура. Если бы «Академия» набрала эти же 70 очков, но в первом сезоне, то отняла титул у Черчесова. А так – Стас стал чемпионом Венгрии третий раз подряд и повторил достижение Реброва.

На этот раз Станислав оказался маскимально близок к золотому дублю, но уступил в финале Кубка Венгрии.

Результаты в Европе

Но у относительно слабой кампании в чемпионате есть логичное объяснение: «Ференцварош» задержался в Европе и провел там 18 матчей (больше, чем половина дистанции чемпионата Венгрии).

Однако попасть в группу ЛЧ вновь не удалось, несмотря на победы над албанским «Партизани», датским «Брондбю» и казахстанской «Астаной». Черчесов вновь залетел в решающий раунд и сгорел – на этот раз солидному «Ред Булл Зальцбург».

Третья подряд группа Лиги Европы вновь получилась сложной: «Марсель», «Севилья» и «Црвена Звезда». Французам и испанцам Саламыч предсказуемо сгорел, зато дважды грохнул сербов и влетел в третий еврокубок за сезон.

В первом раунде плей-офф Лиги конференций Стас расправился с шотландским «Сент-Джонстоном», но потом не выдержал мощный «Фенербахче». «Ференцварош» остановился в шаге от четвертьфинала еврокубка – достойно?

4 сезон

Трансферы

На сезон-2024/25 Черчесову наконец подвезли деньги, и Саламыч затарился на немыслимые 13,5 млн евро. Главной покупкой стал скоростной фланговый защитник Уилсон Манафа. Правда, ему было около 30 лет. Второй звездой Черчесова наконец стал янгстер – 20-летний Лукас Качавенда. Хватит для попадания в группу ЛЧ?

Таблица

Для четвертого подряд чемпионства хватило. Правда, 73 очка – лишь на балл больше, чем в сложной прошлой кампании. На этот раз конкуренции у «Ференцвароша» не было: средний сезон обернулся 16-очковым преимуществом над вторым местом. И да, Кубок Венгрии выиграть опять не удалось – Стас вылетел в четвертьфинале.

Результаты в Европе

Кампания в Европе вновь получилась долгой и, пожалуй, самой успешной. Но не в Лиге чемпионов. «Ференцварош» по традиции отобрался в последний раунд квалификации: прошел исландский «Брейдаблик», люксембургский «Дюделанж» и болгарский «Лудогорец». Долгожданный шаг в ЛЧ помешал сделать мощный «Бешикташ».

Но страдания в Лиге чемпионов окупились в Лиге Европы. Черчесов попал в квартет с «Наполи», «Лудогорцем» и азербайджанским «Карабахом». И Стас вынес всех, отдав лишь одну ничью звездным итальянцам. 16 очков и первое место в группе с «Наполи» – Стас, ты космос!

Благодаря первому месту в группе «Ференцварош» миновал один раунд плей-офф и сразу зарубился за четвертьфинал. И лишь в один мяч уступил «Мёнхенгладбаху». Правда, в четвертьфинале Черчесова ждал бы ад: помимо «Боруссии», туда попали «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Валенсия» и «Байер».

5 сезон

Трансферы

Успешная кампания в Европе вдохновила Стаса на расширенную трансферную работу. И он наконец вспомнил, что у него есть связи в России: из РПЛ приехало сразу три футболиста. Ради группы ЛЧ из казны улетело 6 млн евро.

Таблица

Уже на автомате Черчесов выиграл чемпионат с огромным отрывом. Все было решено еще в первой части, когда Станислав настрелял 12 побед в 14 матчах. Во второй части «Ференцварош» расслабился, допустил 3 ничьи и 3 поражения, но все равно привез конкурентам 20 очков.

И с пятой попытки русский коуч наконец оформил золотой дубль и выиграл для «Ференцвароша» первый Кубок Венгрии с сезона-2016/17.

Результаты в Европе

Пятый поход за группой ЛЧ получился самым коротким: прошли лишь черногорскую «Будучность» и азербайджанский «Карабах». Впервые за пять сезонов «Ференцварош» не добрался до последнего раунда квалификации и по пенальти уступил «Лудогорцу», которого трижды казнил в прошлом сезоне.

Потом Черчесов вновь грохнул «Карабах» и пятый раз подряд ворвался в группу Лиги Европы. И снова вышел из нее: набрал семь очков в играх с «Рейнджерс», «Наполи» и нидерландским «Утрехтом». Правда, в первом же раунде плей-офф без шансов уступил «Атлетику».

Итог

Чемпионат Венгрии: 5 из 5

Кубок Венгрии: 1 из 5

Групповой этап ЛЧ: 0 из 5

Плей-офф Лиги Европы: 2 из 5

Плей-офф Лиги конференций: 1

Проданных игроков в большие клубы: 0

Тренер года в чемпионате Венгрии: 2

КАК ОЦЕНИТЕ КАРЬЕРУ ЧЕРЧЕСОВА В «ФЕРЕНЦВАРОШЕ»? Супер, стал королем Венгрии Средне, так и не попал в ЛЧ Плохо из-за еврокубков

В Венгрии Станислав Черчесов попал в зону комфорта. От него требовалось не опозориться в чемпионате без конкурентов и сильно не лажать в Европе. За пять лет эксперимента от искусственного интеллекта Football Manager Стас спокойно разнес лузеров в Венгрии и заработал на новый контракт.

Он ни разу не залетел в Лигу чемпионов и не воспитал игрока для продажи в топ-клуб, но его положение в команде расценивается как «надежное». Он оказался в клубе, где его полюбили и не требовали огромных свершений – неплохие кампании в Европе расценивались как чудо. Черчесов переместился в графу «фаворит у фанатов» – выше только ранги «кумир» и «легенда».

За это время Станиславом не интересовался ни один клуб, а в его графе «планы на будущее» указано, что он «всем доволен в Венгрии». Есть все предпосылки, что его контракт вновь будет продлен, и он выиграет для «Ференцвароша» еще 164 чемпионата.

Чемпионат Венгрии Гурцкая: «Черчесов может возглавить сборную Венгрии и совмещать» 21/12/2021 В 05:25