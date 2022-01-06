Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел первое занятие в венгерском «Ференцвароше». Он прибыл на базу нового клуба 3 января и на следующий день уже руководил футболистами на тренировочном поле.
Пресс-служба «Ференцвароша» опубликовала видео с обращением Черчесова к игрокам на английском языке. «Нужно забыть слово «проблема», оно мне не нравится. И я никогда не говорю футболистам «Пожалуйста». Никогда не обращайтесь ко мне: «Мой тренер, пожалуйста». Потому что мы профессионалы и должны делать то, что должны, а там посмотрим. Уверены, что если всегда будем делать свое дело, то добьемся успеха», – сказал игрокам Станислав.
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Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 гг. 58-летний тренер вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 и провалился на Евро-2020 – разгромно проиграл Дании (1:4) и занял последнее место в группе.
20 декабря Станислав принял «Ференцварош». Клуб лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя на одно очко с одной игрой в запасе.
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