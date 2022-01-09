Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал высказался о главном тренере клуба Станиславе Черчесове.

«Во время дискуссий мы убедились, что он понимает игроков, обладает профессиональным опытом и необходимой психологической подготовкой для развития команды. Ему присущи последовательность, дисциплинированность, решительность, уверенность, а те оценки игроков, которые он представил во время наших разговоров, подтвердили, что команда будет в надежных руках.

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Подписание Черчесова, по всей видимости, привлекло внимание футбольной общественности. Тот факт, что мы сумели убедить тренера его уровня возглавить команду, стало подтверждением того, что мы добились прогресса за последние годы.

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Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, он может как по-дружески общаться с футболистами, так и сохранять дистанцию, если необходимо.

Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и способен вселить веру в игроков. Язык его тела, его отношение к делу способствуют этому, и мы в этом убедились во время тренировок.

Каждому предыдущему тренеру мы выражали необходимое доверие. Но мы почувствовали, что нам нужен кто-то другой, чтобы двигаться дальше. Поэтому, какой бы болезненной ни была смена тренера, мы должны были вмешаться.

Мы чувствовали, что личность Черчесова подходит нам. Также были и некоторые профессиональные аспекты, в которых мы ожидали увидеть прогресс», – сказал Хайнал.

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