Ассистент главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, Мирослав Ромащенко, рассказал о предложении возглавить сборную Турции.

«Действительно, было предложение от Турецкой федерации футбола. Мы подготовили полный анализ матчей команды на чемпионате Европы, плюс у нас уже были определенные данные, потому что встречались со сборной в контрольных играх и в двух розыгрышах Лиги наций. И этот анализ был отправлен представителям федерации. Но сейчас не совсем корректно говорить о том, что было ранее, потому что мы работаем в «Ференцвароше», – сказал Ромащенко.

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