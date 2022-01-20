Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в настоящее время возглавляющий венгерский «Ференцварош», прокомментировал поражение команды в товарищеском матче от словацкого клуба «ДАК-1904» со счетом 0:2 19 января. Это первая неудача команды под его руководством.
«Мне кажется, мы провели очень хороший контрольный матч, он реально стоил этих двух с половиной часов дороги. Приятно было видеть на трибунах наших болельщиков. В этой встрече было очень важно было сыграть в свой футбол и проверить некоторых игроков в течение всех 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Сейчас у нас не хватает десяти футболистов, трое из которых уехали на Кубок Африки. Были моменты, которыми я доволен, но были и противоположные. У нас в запасе есть неделя, чтобы подготовиться к началу чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не доставит проблем», – рассказал Черчесов.
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На данный момент «Ференцварош» набрал 35 очков в 16 матчах и лидирует в чемпионате Венгрии.
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Источник: пресс-служба «Ференцвароша».
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