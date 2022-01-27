27 января состоялся матч четвертого тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова и «Академия Пушкаша». Игра прошла на домашнем стадионе «Академии» «Панчо Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 45-й минуте забил Жоау Нунеш.
Таким образом, Черчесов проиграл первый официальный матч в качестве главного тренера «Ференцвароша». Оправданием, возможно, может послужить отсутствие по разным причинам ряда ключевых игроков. Кроме того, «Ференцварош» с 25-й минуты играл в меньшинстве после удаления Бешича.
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