Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение венгерского клуба от «Академии Пушкаша» в матче четвертого тура чемпионата Венгрии.

«Это была наша первая игра после зимнего перерыва, мы представляли, что она сложится иначе. Мы плохо начали матч, и красная карточка есть красная карточка, но вдесятером мы действовали лучше, чем в первые 25 минут. Мы очень плохо начали игру.

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Меня радует, что команда хорошо отреагировала на удаление, и хорошая игра наших запасных. В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке, что не всегда свойственно мне, но я хотел завести ребят, и это удалось, но, к сожалению, сравнять счет у нас не получилось. Что касается удаления Бешича, то ему не повезло со второй желтой карточкой, но таков футбол. Главный урок матча в том, что мне нужно совершенствовать не только свой английский, но и игру команды», — сказал Черчесов.

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Источник: официальный сайт «Ференцвароша».

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