1 марта на стадионе «Божик Арена» в Будапеште состоялась встреча 1/4 финала Кубка Венгрии между клубами «Ференцварош» и «Гонвед», завершившаяся со счетом 1:0 в пользу «Ференцвароша». Полуфинал состоится 20 апреля.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал успех команды в четвертьфинале Кубка.
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«Мы знали, что в гостях у «Гонведа» нам будет непросто. В первом тайме мы играли хорошо, возможно, могли бы создать больше опасных моментов, но после 1:0 игра слегка успокоилась. Я очень рад двигаться дальше, спасибо болельщикам за то, что в этот раз снова с нами. Невозможно все 95 минут не испытывать давления со стороны соперника, к счастью, Дибус (вратарь «Ференцвароша» – Eurosport.ru) несколько раз нас спас. На этот раз у нас не получилось воспользоваться контратаками, мы проанализируем этот матч», – сказал Черчесов.
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Источник: официальный сайт «Ференцвароша».
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