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Если тебе грустно, то можешь поугарать над литовским вратарем – он запустил безумный автогол

Если тебе грустно, то можешь поугарать над литовским вратарем – он запустил безумный автогол
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Великолепная игра ногами, лучше только у Петра Чеха.

В матче чемпионата Болгарии произошел самый эпичный из автоголов, который вы когда-либо видели.

На 14-й минуте встречи софийского ЦСКА и «Черно Море» из Варны защитник армейцев Николай Бодуров отпасовал назад голкиперу. Витаутас Черниаускас сразу выбил мяч, но не попал по нему. Мяч предательски подскочил и отлетел в ворота. Черниаускас прыгнул за катящимся к ленточке мячом и не успел за ним.

Витаутас еще долго отходил от пропущенного гола – лежал в воротах, кричал, ругался на себя. Через несколько секунд к нему подбежал Бодуров и поддержал литовского голкипера.

  • ЦСКА все равно победил «Черно Море» – 3:1.
  • Черниаускас играет за болгарский клуб с 2017 года и провел за ЦСКА 41 матч.
  • В активе 29-летнего вратаря 4 матча за сборную Литвы.

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