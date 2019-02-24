Защитник идеально пробил головой и внес победный гол в софийском дерби. Правда, в свои ворота

Защитник софийского ЦСКА Стивен Перейра принес победу в матче чемпионата Болгарии против «Левски». Проблема в том, что матч выиграл именно «Левски», ведь игрок из Кабо-Верде забил в свои ворота.

На второй добавленной минуте к первому тайму Перейра хотел прервать кросс в штрафную, но вместо выноса получился идеальный удар мимо вратаря.

Во втором тайме счет не изменился, «Левски» выиграл со счетом 1:0.

До болгарских армейцев Перейра 3 сезона играл в голландском «Маастрихте».

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