Защитник идеально пробил головой и внес победный гол в софийском дерби. Правда, в свои ворота
Но все равно красиво.
Защитник софийского ЦСКА Стивен Перейра принес победу в матче чемпионата Болгарии против «Левски». Проблема в том, что матч выиграл именно «Левски», ведь игрок из Кабо-Верде забил в свои ворота.
На второй добавленной минуте к первому тайму Перейра хотел прервать кросс в штрафную, но вместо выноса получился идеальный удар мимо вратаря.
- Во втором тайме счет не изменился, «Левски» выиграл со счетом 1:0.
- До болгарских армейцев Перейра 3 сезона играл в голландском «Маастрихте».
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