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Ботев - Botev Vratsa

Чемпионат Болгарии - 6 июня 2020

Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Ботев – Botev Vratsa на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ferario Spasov или Антони Здравков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ботев и Botev Vratsa и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ботев и Botev Vratsa, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

