Лудогорец
    -
    18:45
    14.06.20
    Лудогорец Арена
    Ботев
      Чемпионат Болгарии • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Лудогорец - Ботев
      Чемпионат Болгарии - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Лудогорец – Ботев на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Павел Врба или Ferario Spasov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лудогорец и Ботев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лудогорец и Ботев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет