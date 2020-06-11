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Этар - Дунав Русе

Чемпионат Болгарии - 11 июня 2020

Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Этар – Дунав Русе на Eurosport.ru! 11 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Petko Petkov или Lyudmil Kirov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Этар и Дунав Русе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Этар и Дунав Русе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

