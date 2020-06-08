Tsarsko Selo
    -
    20:30
    08.06.20
    Tsarsko Selo Sports Complex
    Славия София
      Чемпионат Болгарии • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Tsarsko Selo - Славия София
      Чемпионат Болгарии - 8 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Tsarsko Selo – Славия София на Eurosport.ru! 8 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Никола Спасов или Златомир Загоршич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Tsarsko Selo и Славия София и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Tsarsko Selo и Славия София, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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