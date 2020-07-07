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Черно Море (Варна) - Арда

Чемпионат Болгарии - 7 июля 2020

Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Черно Море (Варна) – Арда на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Илиан Илиев или Nikolay Kirov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черно Море (Варна) и Арда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Черно Море (Варна) и Арда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

