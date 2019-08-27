В матче седьмого тура чемпионата Болгарии между «Лудогорцем» и софийской «Славией» случился курьезный эпизод.

Во втором тайме игрок «Лудогорца» Вандерсон отметился забитым мячом и побежал к трибунам, чтобы отметить взятие ворот вместе с супругой. Бразилец поцеловал жену в губы, хотя в это время «Славия» уже разыграла мяч для своей атаки – гол Вандерсона был отменен из-за положения вне игры.

Матч «Лудогорца» и «Славии» завершился вничью 0:0.

Вандерсон выступает за «Лудогорец» с 2014 года, у игрока есть болгарский паспорт.

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