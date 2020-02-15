Исполнительный директор болгарского клуба «Царско Село» предоставил экстравагантный финансовый отчет.

Мужчина записал видео на фоне нескольких пачек наличных денег, вырученных за аренду футболиста. Таким образом он хотел доказать свою правоту и честность болельщикам, которые обвиняли его в непрофессионализме.

«Царско Село» – клуб из второй болгарской лиги.

В январе болгары играли на сборах товарищеский матч с «Уралом» и выиграли со счетом 1:0.

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