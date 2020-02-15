Исполнительный директор болгарского клуба отчитался за трансфер на фоне пачек налички
«Манчестер Сити», учись.
Исполнительный директор болгарского клуба «Царско Село» предоставил экстравагантный финансовый отчет.
Мужчина записал видео на фоне нескольких пачек наличных денег, вырученных за аренду футболиста. Таким образом он хотел доказать свою правоту и честность болельщикам, которые обвиняли его в непрофессионализме.
- «Царско Село» – клуб из второй болгарской лиги.
- В январе болгары играли на сборах товарищеский матч с «Уралом» и выиграли со счетом 1:0.
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