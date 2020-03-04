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Лузер из Болгарии повторил подвиг Чупо-Мотинга и не попал по воротам с одного сантиметра
Да как он вообще мог тут промазать?!
Игрок пловдивского «Локомотива» совершил чудовищный промах в матче Кубка Болгарии против «ЦСКА 1948».
На шестой минуте встречи «Локо» исполнил угловой, после чего мяч попал к одному из футболистов хозяев, которому оставалось попасть по воротам буквально с нескольких сантиметров. Однако чудак из Пловдива умудрился попасть в перекладину и загубил голевейший момент.
- Матч закончился победой «Локомотива» со счетом 2:0.
- «Локомотив» один раз становился чемпионом Болгарии – в 2004 году. В прошлом году команда выиграла Кубок страны – сейчас она защищает титул.
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