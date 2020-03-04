Игрок пловдивского «Локомотива» совершил чудовищный промах в матче Кубка Болгарии против «ЦСКА 1948».

На шестой минуте встречи «Локо» исполнил угловой, после чего мяч попал к одному из футболистов хозяев, которому оставалось попасть по воротам буквально с нескольких сантиметров. Однако чудак из Пловдива умудрился попасть в перекладину и загубил голевейший момент.

Матч закончился победой «Локомотива» со счетом 2:0.

«Локомотив» один раз становился чемпионом Болгарии – в 2004 году. В прошлом году команда выиграла Кубок страны – сейчас она защищает титул.

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