Экс-игрок «Спартака» застрял в Болгарии без денег и жилья – его не пускают в Россию

Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА, но 30 апреля ему отказали в возможности вернуться домой.

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что не может вернуться в Россию после расторжения контракта с софийским ЦСКА.

«Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса.

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Об организации вывозных рейсов пока не идет речи! 2 мая правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София - Москва - София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера, 30 апреля, МИД России отказался принимать своих граждан!

Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии! Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России – нет? Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!» – написал игрок в инстаграме.

25-летний Давыдов находился в системе «Спартака» с 2010 года и только в 2019 году покинул клуб окончательно.

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