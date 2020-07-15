В первом туре чемпионата Болгарии сыграют ЦСКА (София) и ЦСКА (София). Объясняем, как это произошло

Один из клубов создан фанатами.

В Болгарии опубликовали календарь на новый футбольный сезон.

В первом туре чемпионата-2020/21 встретятся ЦСКА (София) и ЦСКА (София). Первый клуб – известная болгарская команда, 31 раз выигрывавшая первенство страны. Второй клуб – ЦСКА, созданный фанатами, которые ранее болели за первую команду. Официально клуб называется «ЦСКА 1948», в прошлом сезоне он победил во второй лиге и поднялся в элиту.

Чемпионат Румынии В Румынии трижды перебивали пенальти и не забили – вратарь потащил 2 и получил красную 12/07/2020 В 10:05

Второй ЦСКА был образован в 2016 году: юридическая фирма, представлявшая ПФК ЦСКА (София), обанкротилась; была создана новая фирма, чтобы армейцы могли принять участие в следующем сезоне. Некоторые болельщики клуба не признали эту процедуру и основали собственную команду – футбольный клуб «ЦСКА 1948».

Победителем предыдущего чемпионата Болгарии стал «Лудогорец».

Команда из города Разград выиграла национальное первенство в девятый раз подряд.

В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Болгарии Исполнительный директор болгарского клуба отчитался за трансфер на фоне пачек налички 15/02/2020 В 12:53