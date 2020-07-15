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В первом туре чемпионата Болгарии сыграют ЦСКА (София) и ЦСКА (София). Объясняем, как это произошло

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

Один из клубов создан фанатами.

В Болгарии опубликовали календарь на новый футбольный сезон.

В первом туре чемпионата-2020/21 встретятся ЦСКА (София) и ЦСКА (София). Первый клуб – известная болгарская команда, 31 раз выигрывавшая первенство страны. Второй клуб – ЦСКА, созданный фанатами, которые ранее болели за первую команду. Официально клуб называется «ЦСКА 1948», в прошлом сезоне он победил во второй лиге и поднялся в элиту.

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Второй ЦСКА был образован в 2016 году: юридическая фирма, представлявшая ПФК ЦСКА (София), обанкротилась; была создана новая фирма, чтобы армейцы могли принять участие в следующем сезоне. Некоторые болельщики клуба не признали эту процедуру и основали собственную команду – футбольный клуб «ЦСКА 1948».

  • Победителем предыдущего чемпионата Болгарии стал «Лудогорец».
  • Команда из города Разград выиграла национальное первенство в девятый раз подряд.

В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил

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