Филькир Рейкьявик
    Прервано
    0
    -
    0
    22:15
    04.08.20
    Фулькисфёллюр
    Викингур (Рейкьявик)
      Чемпионат Исландии • Тур 11
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      Филькир Рейкьявик - Викингур (Рейкьявик)
      Чемпионат Исландии - 4 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Филькир Рейкьявик – Викингур (Рейкьявик) на Eurosport.ru! 4 августа 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ólafur Stígsson или Arnar Gunnlaugsson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филькир Рейкьявик и Викингур (Рейкьявик) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Филькир Рейкьявик и Викингур (Рейкьявик), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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