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ФХ - Викингур (Рейкьявик)

Чемпионат Исландии - 17 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Хабнарфьордюр – Викингур (Рейкьявик) на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Logi Ólafsson или Arnar Gunnlaugsson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хабнарфьордюр и Викингур (Рейкьявик) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хабнарфьордюр и Викингур (Рейкьявик), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

