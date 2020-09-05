Фьолнир Рейкьявик
    -
    16:00
    05.09.20
    Extra völlurinn
    Брейдаблик
      Чемпионат Исландии • Тур 14
      Календарь
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      Фьолнир Рейкьявик - Брейдаблик
      Чемпионат Исландии - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Фьолнир Рейкьявик – Брейдаблик на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ásmundur Arnarsson или Oskar Hravn Thorvaldsson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фьолнир Рейкьявик и Брейдаблик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фьолнир Рейкьявик и Брейдаблик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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