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Фьолнир Рейкьявик - Брейдаблик

Чемпионат Исландии - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Фьолнир Рейкьявик – Брейдаблик на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ásmundur Arnarsson или Oskar Hravn Thorvaldsson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фьолнир Рейкьявик и Брейдаблик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фьолнир Рейкьявик и Брейдаблик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

