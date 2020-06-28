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Акранес - КР Рейкьявик

Чемпионат Исландии - 28 июня 2020

Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Акранес – КР Рейкьявик на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джоуи Гудьонссон или Рунар Критинссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акранес и КР Рейкьявик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Акранес и КР Рейкьявик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

