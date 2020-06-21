Онлайн

ФХ - Акранес

Чемпионат Исландии - 21 июня 2020

Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Хабнарфьордюр – Акранес на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Олафур Кристьянссон или Джоуи Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хабнарфьордюр и Акранес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хабнарфьордюр и Акранес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

