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Акранес - HK

Чемпионат Исландии - 8 июля 2020

Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Акранес – HK на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джоуи Гудьонссон или Бриньяр Гуннарссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акранес и HK и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Акранес и HK, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

