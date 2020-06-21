Филькир (Рейкьявик)
    -
    22:15
    21.06.20
    Фулькисфёллюр
    Брейдаблик
      Чемпионат Исландии • Тур 2
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      Филькир (Рейкьявик) - Брейдаблик
      Чемпионат Исландии - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Филькир (Рейкьявик) – Брейдаблик на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ólafur Stígsson или Oskar Hravn Thorvaldsson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филькир (Рейкьявик) и Брейдаблик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Филькир (Рейкьявик) и Брейдаблик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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