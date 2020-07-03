Валюр
    -
    23:00
    03.07.20
    Стадион Хлидаренди
    Акранес
      Чемпионат Исландии • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Валюр - Акранес
      Чемпионат Исландии - 3 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Валюр – Акранес на Eurosport.ru! 3 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хеймир Гудьонссон или Джоуи Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валюр и Акранес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валюр и Акранес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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