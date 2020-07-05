Хабнарфьордюр
    Прервано
    0
    -
    0
    22:15
    05.07.20
    Каплакрикавеллур
    Стьярнан
      Чемпионат Исландии • Тур 4
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      Онлайн
      ФХ - Стьярнан
      Чемпионат Исландии - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Исландии. Следите за матчем Хабнарфьордюр – Стьярнан на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олафур Кристьянссон или Рунар Палл Сигмундссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хабнарфьордюр и Стьярнан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хабнарфьордюр и Стьярнан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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