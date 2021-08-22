Викингур (Рейкьявик)
    -
    22:15
    22.08.21
    Víkingsvöllur Stadium
    Валюр
      Чемпионат Исландии • Тур 18
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      Перед матчем

      Викингур (Рейкьявик) - Валюр

      Футбол. Следите за матчем Викингур (Рейкьявик) – Валюр на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Arnar Gunnlaugsson или Хеймир Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Викингур (Рейкьявик) и Валюр и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Викингур (Рейкьявик) и Валюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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