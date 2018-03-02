«Позор мистеру Инфантино». Глава ФИФА посетил дерби в Иране, на котором арестовали 35 женщин

35 женщин были задержаны в Тегеране. Дамы пытались проникнуть на главное дерби страны «Эстеглал» – «Персеполис».

По информации ВВС, по окончании матча нарушительницы были отпущены. Инцидент может обернуться скандалом для ФИФА. Глава мирового футбола Джанни Инфантино прилетел в Иран на празднование 100-летия местной федерации футбола и посетил то самое тегеранское дерби.

Главу ФИФА тут же обвинили в потакании дискриминации.

«Позор мистеру Инфантино. Вот кто помог иранскому режиму арестовать сегодня 35 девочек».

«Кстати, вопрос к мистеру Инфантино. Вы попросили власти пустить женщин на стадионы? Если нет, это позор».

«Сегодня глава ФИФА Инфантино посмотрел матч в Иране. Вход на стадион запрещен для женщин. Несколько девушек, пытавшихся попасть на игру, были арестованы.

Инфантино знал об этом, но похвалил правительство и не сделал никакого заявления по поводу дискриминации».

Президент ФИФА словно предчувствовал волну негодования и после матча заверил:

«Мне пообещали, что женщинам Ирана в скором будущем разрешат посещать футбольные стадионы».

Женщинам Ирана запрещено посещать футбольные матчи с 1979 года.

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