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«Позор мистеру Инфантино». Глава ФИФА посетил дерби в Иране, на котором арестовали 35 женщин
Как неловко.
35 женщин были задержаны в Тегеране. Дамы пытались проникнуть на главное дерби страны «Эстеглал» – «Персеполис».
По информации ВВС, по окончании матча нарушительницы были отпущены. Инцидент может обернуться скандалом для ФИФА. Глава мирового футбола Джанни Инфантино прилетел в Иран на празднование 100-летия местной федерации футбола и посетил то самое тегеранское дерби.
Главу ФИФА тут же обвинили в потакании дискриминации.
«Позор мистеру Инфантино. Вот кто помог иранскому режиму арестовать сегодня 35 девочек».
«Кстати, вопрос к мистеру Инфантино. Вы попросили власти пустить женщин на стадионы? Если нет, это позор».
«Сегодня глава ФИФА Инфантино посмотрел матч в Иране. Вход на стадион запрещен для женщин. Несколько девушек, пытавшихся попасть на игру, были арестованы.
Инфантино знал об этом, но похвалил правительство и не сделал никакого заявления по поводу дискриминации».
Президент ФИФА словно предчувствовал волну негодования и после матча заверил:
«Мне пообещали, что женщинам Ирана в скором будущем разрешат посещать футбольные стадионы».
- Женщинам Ирана запрещено посещать футбольные матчи с 1979 года.