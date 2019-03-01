Технарь из лиги Ирана приправил кросс на 30 метров зубодробительным выстрелом в касание

Страйкер иранского «Эстеглал» Годвин Менша положил великолепный голасо в матче чемпионата страны против «Гудвина».

Нигериец открылся в штрафной и получил прекрасный заброс от партнера почти на полполя. Менша не стал обрабатывать мяч и мощно пробил в касание под перекладину.

«Эстеглал» довел матч до победы со счетом 3:1. Тегеранский клуб идет на четвертом месте в чемпионате Ирана, отставая от лидирующего «Персеполиса» на четыре очка.

Нигерийский форвард как раз и перешел из «Персеполиса» зимой 2019 года.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме