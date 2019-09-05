Twitter

Жена голландского футболиста смотрела матч мужа в Иране через окно. Ее выгнали с трибун

Жена голландского футболиста смотрела матч мужа в Иране через окно. Ее выгнали с трибун
Eurosport

1 час назад

Непонятные современному миру обычаи пока никуда не делись.

Жена голландского футболиста Кевина Янсена, который выступает за иранский клуб «Гол Гохар Сиржан», из-за местных законов не смогла посмотреть матч своего мужа с трибун.

Журналист Пежман Рахбар сообщил, что женщина пришла в вип-ложу, но в перерыве ее попросили покинуть трибуны. За вторым таймом ей пришлось наблюдать из окна офиса.

  • Матч «Гол Гохара» с «Сайпой» завершился безголевой ничьей.
  • Янсен переехал в Иран из голландского клуба «Камбур» в августе в качестве свободного агента.

Иранские женщины смогут посещать матчи квалификации к ЧМ-2022. ФИФА настояла на отмене запрета

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте