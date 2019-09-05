Жена голландского футболиста Кевина Янсена, который выступает за иранский клуб «Гол Гохар Сиржан», из-за местных законов не смогла посмотреть матч своего мужа с трибун.

Журналист Пежман Рахбар сообщил, что женщина пришла в вип-ложу, но в перерыве ее попросили покинуть трибуны. За вторым таймом ей пришлось наблюдать из окна офиса.

Матч «Гол Гохара» с «Сайпой» завершился безголевой ничьей.

Янсен переехал в Иран из голландского клуба «Камбур» в августе в качестве свободного агента.

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