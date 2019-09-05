Жена голландского футболиста смотрела матч мужа в Иране через окно. Ее выгнали с трибун
Непонятные современному миру обычаи пока никуда не делись.
Жена голландского футболиста Кевина Янсена, который выступает за иранский клуб «Гол Гохар Сиржан», из-за местных законов не смогла посмотреть матч своего мужа с трибун.
Журналист Пежман Рахбар сообщил, что женщина пришла в вип-ложу, но в перерыве ее попросили покинуть трибуны. За вторым таймом ей пришлось наблюдать из окна офиса.
- Матч «Гол Гохара» с «Сайпой» завершился безголевой ничьей.
- Янсен переехал в Иран из голландского клуба «Камбур» в августе в качестве свободного агента.
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