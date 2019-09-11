Иранская фанатка подожгла себя у здания суда и скончалась. Ее осудили за незаконный поход на футбол

Иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри покончила с собой.

Как сообщает Independent, 30-летняя Ходаяри протестовала против возможного заключения в тюрьму – девушку обвинили в том, что она незаконно посетила футбольный матч в Тегеране. Узнав об этом, Сахар при помощи бензина подожгла себя прямо у здания суда.

Девушку доставили в больницу с 90% ожогов на теле, где она скончалась.

Женщинам в Иране запрещено ходить на футбол, несмотря на то, что это противоречит конституции ФИФА.

Ходаяри попала на матч под видом мужчины. Игра проходила на стадионе «Азади» – это слово переводится с персидского как «свобода».

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