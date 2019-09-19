Игроки команды «Эстеглал Тегеран» поддержали активистку Сахар Ходаяри, которая покончила с собой, протестуя против судебного преследования со стороны властей Ирана.

История Ходаяри прогремела в начале сентября: девушка пришла на футбольный матч в Тегеране, переодевшись в мужчину, и столкнулась с возможным заключением в тюрьму. Узнав о преследовании со стороны властей, Сахар пришла к зданию суда и подожгла себя при помощи бензина. Девушку с 90% ожогов на теле доставили в больницу, где она скончалась.

Футболисты «Эстеглал Тегеран» выразили поддержку Ходаяри, надев перед матчем очередного тура футболки с надписью «Blue Girl». Это прозвище Сахар получила из-за голубых цветов «Эстеглала», ее любимой команды.

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«Эстеглал Тегеран» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Ирана, в турнире участвуют 16 команд.

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