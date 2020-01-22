«Пощадите! Ради Аллаха проявите милосердие!» – умоляла беспощадных судей и зрителей женщина средних лет перед казнью на самой большой площади Тегерана. Восемь лет в тюрьме строго режима превратили Шахлу Джахед из цветущей женщины средних лет в скрюченную старуху. 1 декабря 2010 года ее приговорили к повешению за убийство Лалех Сахаргизан. По законам шариата, члены семьи убитой имеют право миловать, но именно брат Лалех без сомнений накинул традиционную для таких случаев голубую веревку на шею Шахлы, и приговор все же привели в исполнение.

Чтобы жертва мучилась дольше, палачи использовали автомобильный телескопический подъемный кран. Стрела крана имела такой наклон, при котором смерть наступила не сразу, и до момента потери сознания прошло полчаса. Казнь стала 146-й в Иране в том году – ежегодно этот показатель растет, а страна приближается к Китаю, где в среднем за год казнят около тысячи человек. В 2018-м в Иране лишили жизни 718 заключенных.

Шахла ДжахедGetty Images

На казни присутствовал муж повешенной, звезда иранского футбола середины 80-х Насер ​Мохаммадхани. Футболист был одним из самых сильных и любимых иранских игроков и получил прозвище Тегеранский Марадона – настолько здорово он накручивал и удирал от соперников. В 1984-м Мохаммадхани выиграл «Золотую бутсу» Кубка Азии в составе Ирана, а в сезоне-1990/91 помог «Персеполису» завоевать Кубок обладателей Кубков Азии. После окончания карьеры Насер несколько лет тренировал «Персеполис», а затем перешел на работу в Федерацию футбола Ирана.

К публичной трагедии, разыгравшейся на площади Тегерана, привели события мая 2002 года. Следователи решили, что Шахла несколько раз ударила ножом Лалех на почве ревности – обе женщины состояли в браке с ​Мохаммадхани. На самом деле спортсмен жил только с Шахлой, которая была его временной женой. В шиитской вере мужчины могут иметь четырех постоянных и сколько угодно временных жен, тогда как женщины принадлежат только одному мужчине.

На момент убийства Мохаммадхани находился по работе в Берлине, но тоже не избежал наказания. Насер получил 74 удара плетью за то, что плохо следил за женами и курил опиум вместе с Шахлой. Почти год из женщины выбивали чистосердечное признание с помощью пыток (правозащитники установили, что Джахед сломали ногу и выбили половину зубов), но она стойко держалась и отрицала причастность к убийству Лалех, как и употребление наркотиков.

Подъемный кран, на котором повесили Шахлу ДжахедGetty Images

Джахед подписала обвинительный приговор после свидания с мужем, которое ей позволили только через год. Мохаммадхани приказал Шахле сознаться, а в Иране женщина не имеет права ставить под сомнение решение мужа. В 2008 году жену Насера приговорили к забиванию камнями, но процедуру отменили из-за процессуальных недостатков, давления международных правозащитников и отказа Джахед от чистосердечного признания. «Меня избивали 11 месяцев и содержали в нечеловеческих условиях. Я не убийца, а муж меня предал, чтобы самому избежать смерти», – заявила Шахла.

Активисты организации Amnesty International требовали от иранских властей расследования по делу Джахед с участием международных служб, но к ним не прислушались. В 2010-м суд проигнорировал отказ женщины от первоначальных показаний и приговорил к повешению.

Президент иранского общества защиты прав человека Карим Лахиджи считает Джахед жертвой женоненавистнического общества: «В судебной системе Ирана женщины абсолютно бесправны. Они имеют лишь формальное право на защиту, аргументы которой не воспринимаются. Ситуация практически безнадежная». В 2011-м власти Ирана помиловали обвиненную в измене мужу Сакине Аштиани и выпустили ее на свободу, но в то же время по похожим обвинениям в тюрьмах страдают тысячи женщин.

Женщина протестует против забивания камнями и казниGetty Images

40 лет назад в Иране все было иначе – представители обоих полов обладали равными правами, а должность премьер-министра занимала женщина Фаррухра Парса. Исламская революция 1979 года установила полный авторитаризм сильного пола, власть подавила многочисленные протесты женщин, отменила закон о защите семьи и казнила Парса. Сегодня в стране действуют раздельное образование и общественный транспорт, введены ограничения в выборе профессии (например, судьей может стать только мужчина), а также существует запрет на пение в присутствии мужчин и посещение футбольных матчей. Неповиновение или ослушание может привести к штрафу или тюрьме.

Женщины доведены до отчаяния, о чем свидетельствует случай самосожжения 30-летней болельщицы клуба «Эстеглал» Сахар Ходаяри. В сентябре 2019-го ее арестовали при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде, отпустили под залог, а затем приговорили к тюремному сроку. В знак протеста женщина облилась бензином и сожгла себя у здания суда. В предсмертной записке Сахар поддержала сестер по движению Open Stadiums, а также всех женщин Ирана, которые борются за равные права в обществе.

После этого случая президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил Ирану дисквалификацией из отборочного турнира ЧМ-2022 и добился уступок. В октябре прошлого года болельщиц впервые после 40-летнего запрета допустили на матч в Тегеране.

Иранские женщины на футболеGetty Images

Женщины в Иране все еще лишены базовых фундаментальных прав, но не прекращают борьбу. Казнь жены Мохаммадхани, самоубийство Ходаяри, другие запреты и репрессии их только озлобляют и порождают еще большее противодействие. Правительству Ирана пора признать, что закручивание гаек и отношение к женщинам как к гражданам второго сорта совершенно неприемлемо, и если не научиться слушать, то это может привести к еще одной революции.

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