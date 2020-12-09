В матче чемпионата Ирана «Гол Гохар» – «Пайкан Тегеран» (1:2) футболист крайне необычным образом вбросил аут и забил – не пытайтесь повторить без должной акробатической подготовки.
Защитник «Пайкана» Надер Мохаммади разбежался за пределами поля, обеими руками зафиксировал мяч на траве (все еще на бровке) и сделал кувырок, после чего эффектно ввел мяч в игру. Бол долетел до ворот и затрепыхался в сетке. Арбитр не имел бы права засчитывать прямой гол с вбрасывания, но голкипер «Гола» некстати коснулся мяча и сделал взятие ворот полностью легальным.
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Магия!
- «Пайкан» идет на четвертом месте чемпионата Ирана.
- Надеру Мохаммади 23 года, на родине он прекрасно известен подобными вводами мяча из аута.
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