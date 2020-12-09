Защитник «Пайкана» Надер Мохаммади разбежался за пределами поля, обеими руками зафиксировал мяч на траве (все еще на бровке) и сделал кувырок, после чего эффектно ввел мяч в игру. Бол долетел до ворот и затрепыхался в сетке. Арбитр не имел бы права засчитывать прямой гол с вбрасывания, но голкипер «Гола» некстати коснулся мяча и сделал взятие ворот полностью легальным.