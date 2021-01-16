Помните защитника Рори Делапа из «Сток Сити», который в нулевых вбрасывал мяч из аута на 40 метров? Тренера «Арсенала» Арсен Венгер как-то признался, что у него мурашки шли по коже при разбеге этого парня.

В далеком Иране есть не менее талантливый метатель мяча, даже круче. Надер Мохаммади из «Пайкана» спокойно пуляет мяч на 50 и более метров. В интернете завирусилось видео броска Надера от центральной линии поля в штрафную соперника по чемпионату Ирана – «Сепахана».

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Выполняя бросок, Мохаммади использует мяч как точку опоры. В прошлом году он даже забил таким способом. В декабре Надер пустил мяч из аута, и тот после небольшого касания от вратаря спланировал под перекладину ворот «Гол Гохара».

«Пайкан» идет на пятом месте в чемпионате Ирана.

Мохаммади 23 года, он всю карьеру выступает за «Пайкан».

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