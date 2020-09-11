Ягеллония Белосток
    -
    19:00
    11.09.20
    Мейски Белосток
    Подбескидзе Бельско-Бяла
      Чемпионат Польши • Тур 3
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      Ягеллония Белосток - Подбескидзе Бельско-Бяла
      Чемпионат Польши - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Ягеллония Белосток – Подбескидзе Бельско-Бяла на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Bogdan Zajac или Krzysztof Brede? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ягеллония Белосток и Подбескидзе Бельско-Бяла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ягеллония Белосток и Подбескидзе Бельско-Бяла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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